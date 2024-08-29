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Никифор Акинфов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Акинфий Андреев

Мать: Пелагея Васильева

Бракосочетание
30.06.1821 ст.

Жена: Феодосия Кузьмина

Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: Логинова Марфа Никифоровна

Мать ребёнка: Феодосия Кузьмина

Рождение ребёнка
20.07.1823 ст.

Сын: Прохор Никифоров

Мать ребёнка: Феодосия Кузьмина

Смерть
Неизвестно

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