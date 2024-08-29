Никифор Акинфов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Акинфий Андреев
Мать: Пелагея Васильева
Бракосочетание
30.06.1821 ст.
Жена: Феодосия Кузьмина
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: Логинова Марфа Никифоровна
Мать ребёнка: Феодосия Кузьмина
Рождение ребёнка
20.07.1823 ст.
Сын: Прохор Никифоров
Мать ребёнка: Феодосия Кузьмина
Смерть
Неизвестно