Феодосия Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802 ст.
Дата смерти12.05.1834 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.06.1821 ст.
Муж: Никифор Акинфов
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: Логинова Марфа Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Акинфов
Рождение ребёнка
20.07.1823 ст.
Сын: Прохор Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Акинфов
Смерть
12.05.1834 ст.