Феодосия Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802 ст.

Дата смерти

12.05.1834 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.06.1821 ст.

Муж: Никифор Акинфов

Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: Логинова Марфа Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Акинфов

Рождение ребёнка
20.07.1823 ст.

Сын: Прохор Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Акинфов

Смерть
12.05.1834 ст.

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