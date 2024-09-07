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Пешков Иван Григорьевич

Место рождения

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1834 г.р.

Мать

1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Пешков Григорий Моисеевич

Мать: Пешкова Надежда Макаровна

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1478 поз. 32
Место жительства
1858
Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Кантонист АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1478 поз. 32
Смерть
Неизвестно

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