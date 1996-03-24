Кузьменко Анастасия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьменко Анастасия Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1996

Пол

Женский

Отец

1970 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1996

Отец: Савченко Виктор Николаевич

Мать: не указана

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