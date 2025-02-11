Лешин Макар Иванов 1855 — найти родственников по фамилии на Familio

Лешин Макар Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1855, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умер Неизвестно

Отец
Иван Ларионов1828 г.р.
Мать
(Офтаева) Домна Никифоровна1831 г.р.
Супруги
Лешина Муза Фёдорова1852 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Иван Ларионов

Мать: (Офтаева) Домна Никифоровна

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Место жительства
1858
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

38

Бракосочетание
29.10.1872

Жена: Лешина Муза Фёдорова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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