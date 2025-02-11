Лешин Макар Иванов
мужской, родился 1855, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умер Неизвестно
ОтецИван Ларионов1828 г.р.
Мать(Офтаева) Домна Никифоровна1831 г.р.
Супруги
Лешина Муза Фёдорова1852 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Иван Ларионов
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Место жительства
1858
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
29.10.1872
Жена: Лешина Муза Фёдорова
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно