? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

?

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

Супруги
Матвей Терентьев1810 г.р.
Дети
Иван Матвеев1834 г.р.
Анна Матвеева1838 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Терентьев

Рождение ребёнка
1834

Сын: Иван Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Терентьев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анна Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Терентьев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Марфа Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Терентьев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.