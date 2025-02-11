?
женский, родилась Неизвестно
Супруги
Матвей Терентьев1810 г.р.
Дети
Иван Матвеев1834 г.р.
Анна Матвеева1838 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Терентьев
Рождение ребёнка
1834
Сын: Иван Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Терентьев
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анна Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Терентьев
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Марфа Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Терентьев