Ванюков Лаврентий Никитич
мужской, родился 1832 ст., Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
умер 19.05.1885 ст.
ОтецВанюков Никита Иванович1812 ст. г.р.
МатьВанюкова (Половникова) Акулина Алексеевна1811 ст. г.р.
Супруги
Ванюкова Параскева Ефимовна1833 ст. г.р.
Дети
Ванюков Григорий ЛаврентьевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 ст.
Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ванюков Григорий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Ванюкова Параскева Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.05.1885 ст.