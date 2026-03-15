Ванюков Лаврентий Никитич 1832 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Ванюков Лаврентий Никитич

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1832 ст., Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

умер 19.05.1885 ст.

Отец
Ванюков Никита Иванович1812 ст. г.р.
Мать
Ванюкова (Половникова) Акулина Алексеевна1811 ст. г.р.
Супруги
Ванюкова Параскева Ефимовна1833 ст. г.р.
Дети
Ванюков Григорий ЛаврентьевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 ст.

Отец: Ванюков Никита Иванович

Мать: Ванюкова (Половникова) Акулина Алексеевна

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ванюков Григорий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Ванюкова Параскева Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ванюкова Параскева Ефимовна

Смерть
19.05.1885 ст.

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