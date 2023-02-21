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Husband Pesa's
Husband Pesa's
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
(Maseev) Pesya
Дети
Solomon
Около 1921 г.р.
Girl
Около 1924 г.р.
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1921
Сын:
Solomon
Мать ребёнка:
Pesya
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь:
Girl
Мать ребёнка:
Pesya
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Pesya
Смерть
Неизвестно
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