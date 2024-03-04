Филиппов Сергей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппов Сергей Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1966 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1986

Отец: не указан

Мать: Филиппова Надежда Анатольевна

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