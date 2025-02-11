Кулыгин Афанасий Иванович
мужской, родился Неизвестно, Старое Чирково, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Супруги
Кулыгина (Маркелова) Феодосия Федоровна19.05.1879 г.р.
Дети
Кулыгин Георгий Афанасьевич26.03.1918 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Старое Чирково, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.03.1918
Сын: Кулыгин Георгий Афанасьевич
Мать ребёнка: Кулыгина (Маркелова) Феодосия Федоровна
Старое Чирково, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно