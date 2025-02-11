Кулыгин Афанасий Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Кулыгин Афанасий Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Старое Чирково, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Супруги
Кулыгина (Маркелова) Феодосия Федоровна19.05.1879 г.р.
Дети
Кулыгин Георгий Афанасьевич26.03.1918 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое Чирково, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулыгина (Маркелова) Феодосия Федоровна

Рождение ребёнка
26.03.1918

Сын: Кулыгин Георгий Афанасьевич

Мать ребёнка: Кулыгина (Маркелова) Феодосия Федоровна

Старое Чирково, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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