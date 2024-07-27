Ермолаев Иван 2 Степанов Стефанов
Место рождения
Дата рождения22.08.1904 ст.
Дата смерти?.04.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1904 ст.
Деревни Нератовки крестьянин Стефан Константинов Ермолаев и законная жена его Ксения Васильева,оба православные
Упоминание
Неизвестно
Сайт "Память народа" ЕРМОЛАЕВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ Печатная Книга Памяти Дата рождения: __.__.1904 Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н, Нератовка Наименование военкомата: Заинский РВК, Татарская А... Показать все
Крещение
26.08.1904 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Алексей Григорьев Ермолаев и той же деревни крестьянина Константина Ермолаева дочь девица Наталия
Пропал без вести (военное)
?.04.1943
Сайт "Память народа" Ермолаев Иван Степанович Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1904 Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н, Нератовка Наименование военкомата: Заинский РВК, Татар... Показать все
Смерть
?.04.1943
красноармеец,стрелок.Призван 03.1942г Заинским РВК,ТАССР.Донесение о потерях.Пропал без вести ..04.1943г.