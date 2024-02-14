Хамидуллов Мухаметша Идрис Улы
Место рожденияд.Верхний Наратбаш Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения01.09.1899
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1899
д.Верхний Наратбаш Буинского уезда Симбирской губернии
Образование
Неизвестно
Фрагмент листа 90 документа ГА РТ 204-177-664 с метрикой о рождении в д. Верхний Наратбаш в 1899 году; мальчик №12 Мухаметша родился 1.09, его отец Идрис сын Насыбуллы Хамидуллова, его мать Сярвизямал... Показать все