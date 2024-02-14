Хамидуллов Мухаметша Идрис Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамидуллов Мухаметша Идрис Улы

Место рождения

д.Верхний Наратбаш Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

01.09.1899

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1899

Отец: Хамидуллов Идрис Насыбулла Улы

Мать: Сярвизямал Биктагир Кызы

д.Верхний Наратбаш Буинского уезда Симбирской губернии
Образование
Неизвестно
Фрагмент листа 90 документа ГА РТ 204-177-664 с метрикой о рождении в д. Верхний Наратбаш в 1899 году; мальчик №12 Мухаметша родился 1.09, его отец Идрис сын Насыбуллы Хамидуллова, его мать Сярвизямал... Показать все
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