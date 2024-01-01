Маслов Егор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслов Егор Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маслов Павел Антонович

Мать: Маслова Анна Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова Александра Егоровна

Смерть
1842
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Холодова (Маслова) Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Маслова Александра Егоровна

Новая Криуша, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

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