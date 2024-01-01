Маслов Егор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маслов Павел Антонович
Мать: Маслова Анна Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1842
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Холодова (Маслова) Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Маслова Александра Егоровна
Новая Криуша, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область