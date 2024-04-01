Чуркина Ксения Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧуркина Ксения Филипова

Чуркина Ксения Филипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Котюрин? Филип

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуркин Василий Казак Р. Медвежьего Степанов

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Чуркин Парфений Васильев

Отец ребёнка: Чуркин Василий Казак Р. Медвежьего Степанов

Рождение ребёнка
?.06.1835

Дочь: (Чуркина) Юлия Васильева

Отец ребёнка: Чуркин Василий Казак Р. Медвежьего Степанов

Рождение ребёнка
02.09.1836

Дочь: (Чуркина) Раиса Васильева

Отец ребёнка: Чуркин Василий Казак Р. Медвежьего Степанов

Рождение ребёнка
Около ?.10.1837

Сын: Чуркин Ларион Васильев

Отец ребёнка: Чуркин Василий Казак Р. Медвежьего Степанов

Рождение ребёнка
Около ?.12.1847

Дочь: (Незак.) Васса

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.