Чуркина Ксения Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Котюрин? Филип
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1830
Отец ребёнка: Чуркин Василий Казак Р. Медвежьего Степанов
Рождение ребёнка
?.06.1835
Дочь: (Чуркина) Юлия Васильева
Отец ребёнка: Чуркин Василий Казак Р. Медвежьего Степанов
Рождение ребёнка
02.09.1836
Дочь: (Чуркина) Раиса Васильева
Отец ребёнка: Чуркин Василий Казак Р. Медвежьего Степанов
Рождение ребёнка
Около ?.10.1837
Отец ребёнка: Чуркин Василий Казак Р. Медвежьего Степанов
Рождение ребёнка
Около ?.12.1847
Дочь: (Незак.) Васса
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно