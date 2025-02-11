Екатерина Григорьева 1855 — найти родственников по фамилии на Familio

Екатерина Григорьева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1855, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Анастасия Егорова1831 г.р.
Отец
Григорий Егоров1821 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Григорий Егоров

Мать: Анастасия Егорова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

7

Смерть
Неизвестно

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