Екатерина Григорьева
женский, родилась 1855, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьАнастасия Егорова1831 г.р.
ОтецГригорий Егоров1821 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Григорий Егоров
Мать: Анастасия Егорова
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно