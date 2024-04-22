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Древо
Место рождения
Харцызск
Дата рождения
Около 1958
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
(Кобзарь) Полина
Около 1924 г.р.
Дети
Полина
Добавил:
АП
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1958
Отец: не указан
Мать:
Полина
Харцызск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Полина
Отец ребёнка: не указан
Макеевка
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