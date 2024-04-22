Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лидия

Место рождения

Харцызск

Дата рождения

Около 1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Около 1924 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1958

Отец: не указан

Мать: Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина

Отец ребёнка: не указан

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