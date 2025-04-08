Трясцына Парасковья Около 1802 — найти родственников по фамилии на Familio

Трясцына Парасковья

Автор
КТ
Трясцына К.

женский, родилась Около 1802

Супруги
Трясцын Тимофей НиколаевичОколо 1803 г.р.
Дети
(Трясцына) Настасья (Анастасия) ТимофеевнаОколо 1829 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Есть в РС 1834, ей 32 года

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трясцын Тимофей Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: (Трясцына) Настасья (Анастасия) Тимофеевна

Отец ребёнка: Трясцын Тимофей Николаевич

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край

В РС 1834, ей 5 лет

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