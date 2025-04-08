Трясцына Парасковья
женский, родилась Около 1802
Супруги
Трясцын Тимофей НиколаевичОколо 1803 г.р.
Дети
(Трясцына) Настасья (Анастасия) ТимофеевнаОколо 1829 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: (Трясцына) Настасья (Анастасия) Тимофеевна
Отец ребёнка: Трясцын Тимофей Николаевич
Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Есть в РС 1834, ей 32 года