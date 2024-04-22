Миюсов Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения29.07.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1875
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Миюсова Ирина Александровна
Мать ребёнка: Миюсова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Миюсов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Миюсова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Миюсов Василий Александрович
Мать ребёнка: Миюсова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
06.06.1908 ст.
Сын: Миюсов Валентин Александрович
Мать ребёнка: Миюсова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
06.11.1910
Дочь: Миюсова Клавдия Александровна
Мать ребёнка: Миюсова Александра Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно