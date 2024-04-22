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Миюсов Александр Александрович

Место рождения

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область

Дата рождения

29.07.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1875

Отец: Миюсов Александр Львович

Мать: Миюсова Мелания Харитоновна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Миюсова Ирина Александровна

Мать ребёнка: Миюсова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Миюсов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Миюсова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Миюсов Василий Александрович

Мать ребёнка: Миюсова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
06.06.1908 ст.

Сын: Миюсов Валентин Александрович

Мать ребёнка: Миюсова Александра Николаевна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.11.1910

Дочь: Миюсова Клавдия Александровна

Мать ребёнка: Миюсова Александра Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миюсова Александра Николаевна

Смерть
Неизвестно
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