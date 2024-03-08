Миюсова Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Миюсова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Миюсов Александр Александрович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Миюсов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Миюсов Александр Александрович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Миюсов Василий Александрович
Отец ребёнка: Миюсов Александр Александрович
Рождение ребёнка
06.06.1908 ст.
Сын: Миюсов Валентин Александрович
Отец ребёнка: Миюсов Александр Александрович
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.11.1910
Дочь: Миюсова Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Миюсов Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно