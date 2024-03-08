Миюсова Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миюсова Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Миюсова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Миюсов Александр Александрович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Миюсов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Миюсов Александр Александрович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Миюсов Василий Александрович

Отец ребёнка: Миюсов Александр Александрович

Рождение ребёнка
06.06.1908 ст.

Сын: Миюсов Валентин Александрович

Отец ребёнка: Миюсов Александр Александрович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.11.1910

Дочь: Миюсова Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Миюсов Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миюсов Александр Александрович

Смерть
Неизвестно
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