Демин Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
Дата смерти16.01.1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около ?.12.1889
Дочь: Чернышева (Демина) Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
16.01.1920