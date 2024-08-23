Демин Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемин Григорий Иванович

Демин Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

16.01.1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около ?.12.1889

Дочь: Чернышева (Демина) Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
16.01.1920
Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.