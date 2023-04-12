Саломатина Екатерина Денисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саломатина Екатерина Денисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Акулина Фатеева

Отец ребёнка: Фатей

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Федосья Агафонова

Отец ребёнка: Саломатин Агафон Антонов

Рождение ребёнка
1818

Сын: Саломатин Иларион Агафонов

Отец ребёнка: Саломатин Агафон Антонов

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Дарья Агафонова

Отец ребёнка: Саломатин Агафон Антонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фатей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саломатин Агафон Антонов

Смерть
Неизвестно
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