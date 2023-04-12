Саломатина Екатерина Денисова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Акулина Фатеева
Отец ребёнка: Фатей
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Федосья Агафонова
Отец ребёнка: Саломатин Агафон Антонов
Рождение ребёнка
1818
Сын: Саломатин Иларион Агафонов
Отец ребёнка: Саломатин Агафон Антонов
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Дарья Агафонова
Отец ребёнка: Саломатин Агафон Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фатей
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно