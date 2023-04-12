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Акулина Фатеева
Акулина Фатеева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1811
Пол
Женский
Отец
Фатей
Мать
Саломатина Екатерина Денисова
1776 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец:
Фатей
Мать:
Саломатина Екатерина Денисова
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