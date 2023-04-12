Акулина Фатеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкулина Фатеева

Акулина Фатеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Пол

Женский

Отец

Мать

1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Фатей

Мать: Саломатина Екатерина Денисова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close