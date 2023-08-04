Кожуховская (Власова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожуховская (Власова) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1958 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1979

Отец: не указан

Мать: Власова Людмила Михайловна

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