Кавкаев Алексей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Кавкаев Алексей

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Мать
Евдокия ВасильевнаНеизвестно г.р.
Отец
Кавкаев Тимофей ЕгоровичНеизвестно г.р.
Супруги
Кавкаева ОринаНеизвестно г.р.
Дети
Кавкаев Иван Алексеевич05.03.1935 г.р.
Бугрова (Кавкаева) ОльгаНеизвестно г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кавкаев Тимофей Егорович

Мать: Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бугрова (Кавкаева) Ольга

Мать ребёнка: Кавкаева Орина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кавкаева Орина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кавкаев Матвей

Мать ребёнка: Кавкаева Орина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кавкаева Орина

Рождение ребёнка
05.03.1935

Сын: Кавкаев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Кавкаева Орина

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.