Кавкаев Алексей
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
МатьЕвдокия ВасильевнаНеизвестно г.р.
ОтецКавкаев Тимофей ЕгоровичНеизвестно г.р.
Супруги
Кавкаева ОринаНеизвестно г.р.
Дети
Кавкаев Иван Алексеевич05.03.1935 г.р.
Бугрова (Кавкаева) ОльгаНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кавкаев Тимофей Егорович
Мать: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бугрова (Кавкаева) Ольга
Мать ребёнка: Кавкаева Орина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кавкаева Орина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кавкаев Матвей
Мать ребёнка: Кавкаева Орина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кавкаева Орина
Рождение ребёнка
05.03.1935
Мать ребёнка: Кавкаева Орина
Смерть
Неизвестно