Чупрова (Поздеева) Марья Михеева
Место рождениясело Усть-Цильма, Печора Российская Империя
Дата рождения1790
Дата смерти01.02.1825
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Поздеев Михей Семёнович
Мать: Дочь
село Усть-Цильма, Печора Российская Империя
Бракосочетание
05.02.1808
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Чупров Иван Исаакович
деревня Загривочная
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.02.1825