Чупрова (Поздеева) Марья Михеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупрова (Поздеева) Марья Михеева

Место рождения

село Усть-Цильма, Печора Российская Империя

Дата рождения

1790

Дата смерти

01.02.1825

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Поздеев Михей Семёнович

Мать: Дочь

село Усть-Цильма, Печора Российская Империя
Бракосочетание
05.02.1808

Муж: Чупров Иван Исаакович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Чупров Денис Иванович

Отец ребёнка: Чупров Иван Исаакович

деревня Загривочная
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.02.1825
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