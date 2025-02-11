(Федкина) Евдокия Фёдорова
женский, родилась 1843, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьПелагея Маркеллова1815 г.р.
ОтецФедкин Фёдор Кузьмин1816 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Федкин Фёдор Кузьмин
Мать: Пелагея Маркеллова
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно