(Федкина) Евдокия Фёдорова 1843 — найти родственников по фамилии на Familio

(Федкина) Евдокия Фёдорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1843, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Пелагея Маркеллова1815 г.р.
Отец
Федкин Фёдор Кузьмин1816 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Федкин Фёдор Кузьмин

Мать: Пелагея Маркеллова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

104

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.