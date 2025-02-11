Анисья Ерофеева 1851 — найти родственников по фамилии на Familio

Анисья Ерофеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1851, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Ерофей Пантелеев1826 г.р.
Мать
Марфа Потапова1835 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Ерофей Пантелеев

Мать: Марфа Потапова

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

12

Смерть
Неизвестно

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