Анисья Ерофеева
женский, родилась 1851, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецЕрофей Пантелеев1826 г.р.
МатьМарфа Потапова1835 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Ерофей Пантелеев
Мать: Марфа Потапова
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно