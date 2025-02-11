Григорий Егоров 1785 — найти родственников по фамилии на Familio

Григорий Егоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1785, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1837, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дети
Пётр Григорьев1818 г.р.
Алмаев Гаврила Григорьев1822 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Пётр Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1822

Сын: Алмаев Гаврила Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1825

Сын: Алмаев Данила Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1837
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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