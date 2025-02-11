Григорий Егоров
мужской, родился 1785, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1837, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Дети
Пётр Григорьев1818 г.р.
Алмаев Гаврила Григорьев1822 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Пётр Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1837
Место жительства
1850