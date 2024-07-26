Маюрова Маремьяна Артемиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Ревизская сказка деревни Фадюшина 1816 год // Башархив Фонд И-138, опись 2, дело 382, Лист 369.
Бракосочетание
Неизвестно
Ревизская сказка деревни Фадюшина 1816 год // Башархив Фонд И-138, опись 2, дело 382, Лист 369.
Рождение ребёнка
Около 1801 ст.
Отец ребёнка: Маюров Андрей Ефимович
Ревизская сказка деревни Фадюшина 1811 год // Башархив Фонд И-138, опись 2, дело 128, Лист 133.
Рождение ребёнка
27.10.1811 ст.
Сын: Маюров Степан
Отец ребёнка: не указан
Метрическая книга села Кислянского Кирилловской церкви за 1811 год // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 516, Лист 8об.
Смерть
Неизвестно