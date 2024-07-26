Маюрова Маремьяна Артемиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маюрова Маремьяна Артемиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Ревизская сказка деревни Фадюшина 1816 год // Башархив Фонд И-138, опись 2, дело 382, Лист 369.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маюров Андрей Ефимович

Ревизская сказка деревни Фадюшина 1816 год // Башархив Фонд И-138, опись 2, дело 382, Лист 369.
Рождение ребёнка
Около 1801 ст.

Сын: Маюров Филипп Андреевич

Отец ребёнка: Маюров Андрей Ефимович

Фадюшино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Ревизская сказка деревни Фадюшина 1811 год // Башархив Фонд И-138, опись 2, дело 128, Лист 133.
Рождение ребёнка
27.10.1811 ст.

Сын: Маюров Степан

Отец ребёнка: не указан

Фадюшино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Метрическая книга села Кислянского Кирилловской церкви за 1811 год // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 516, Лист 8об.
Смерть
Неизвестно

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