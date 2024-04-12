Авраамова-Мишина (Михайлова) Пераскева Самуиловна
Место рождения
Дата рождения18.10.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Сын: Власов-Зиновьев Михаил Симеонович
Отец ребёнка: Власов Симеон Иванович
Дочь: Власова-Зимакина Марфа Симеоновна
Отец ребёнка: Власов Симеон Иванович
Дочь: Власова-Зимакина Анна Симеоновна
Отец ребёнка: Власов Симеон Иванович
Дочь: Софонова Евфросиния Симеоновна
Отец ребёнка: Власов Симеон Иванович
Дочь: Зиновьева-Зимакина Агрипина Симеоновна
Отец ребёнка: Власов Симеон Иванович
Сын: Зиновьев-Зимакин Иоанн (Иван) Симеонович
Отец ребёнка: Власов Симеон Иванович
Сын: Зиновьев-Зимакин Андрей Симеонович
Отец ребёнка: Власов Симеон Иванович
Дочь: Зиновьева-Зимакина Александра Симеоновна
Отец ребёнка: Власов Симеон Иванович
Сын: Зиновьев-Зимакин Стефан Симеонович
Отец ребёнка: Власов Симеон Иванович
Сын: Зиновьев-Зимакин Георгий Симеонович
Отец ребёнка: Власов Симеон Иванович