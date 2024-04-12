Авраамова-Мишина (Михайлова) Пераскева Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авраамова-Мишина (Михайлова) Пераскева Самуиловна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.10.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1838 г.р.

Мать

1837 г.р.

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1871 ст.

Отец: Авраамов Самуил Михайлович

Мать: Захарова Матрона Игнатьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
04.11.1890 ст.

Муж: Власов Симеон Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.09.1891 ст.

Сын: Власов-Зиновьев Михаил Симеонович

Отец ребёнка: Власов Симеон Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.06.1894 ст.

Дочь: Власова-Зимакина Марфа Симеоновна

Отец ребёнка: Власов Симеон Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.12.1896 ст.

Дочь: Власова-Зимакина Анна Симеоновна

Отец ребёнка: Власов Симеон Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.09.1898 ст.

Дочь: Софонова Евфросиния Симеоновна

Отец ребёнка: Власов Симеон Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.06.1901 ст.

Дочь: Зиновьева-Зимакина Агрипина Симеоновна

Отец ребёнка: Власов Симеон Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.08.1903 ст.

Сын: Зиновьев-Зимакин Иоанн (Иван) Симеонович

Отец ребёнка: Власов Симеон Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.09.1904 ст.

Сын: Зиновьев-Зимакин Андрей Симеонович

Отец ребёнка: Власов Симеон Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.07.1907 ст.

Дочь: Зиновьева-Зимакина Александра Симеоновна

Отец ребёнка: Власов Симеон Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.03.1911 ст.

Сын: Зиновьев-Зимакин Стефан Симеонович

Отец ребёнка: Власов Симеон Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.02.1915 ст.

Сын: Зиновьев-Зимакин Георгий Симеонович

Отец ребёнка: Власов Симеон Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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