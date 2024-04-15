(Котенко) Елизавета Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Котенко) Елизавета Яковлевна

(Котенко) Елизавета Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1808 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Котенко Яков Иванович

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
27.01.1854 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Петрович Харченко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close