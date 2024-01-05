Милашенко (Милошенко) Эдуард
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1973
Отец: Милашенко (милошенко) Александр
Мать: Милошенко Антонина
Рождение ребёнка
06.04.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Милошенко Оксана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милашенко (милошенко) Александр
Мать ребёнка: Милошенко Оксана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Милошенко Оксана