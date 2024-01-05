Милашенко (Милошенко) Эдуард — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милашенко (Милошенко) Эдуард

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1973

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1973

Отец: Милашенко (милошенко) Александр

Мать: Милошенко Антонина

Рождение ребёнка
06.04.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Милошенко Оксана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милашенко (милошенко) Александр

Мать ребёнка: Милошенко Оксана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милошенко Оксана

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