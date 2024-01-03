Ядров Евгений Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ядров Евгений Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.08.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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