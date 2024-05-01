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Миюсов Стефан Дионосиев

Место рождения

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область

Дата рождения

02.08.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1869 ст.

Отец: Миюсов Дионисий Львович

Мать: Миюсова Наталия Ивановна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Восприемники сельский обыватель Александр Львов Миюсов и сельско-обывательская жена Марфа Иванова Шмакова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миюсова Анна Стефанова

Мать ребёнка: Миюсова Екатерина Василиева

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миюсова Екатерина Василиева

Смерть
Неизвестно
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