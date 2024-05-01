Миюсов Стефан Дионосиев
Место рождения
Дата рождения02.08.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1869 ст.
Отец: Миюсов Дионисий Львович
Мать: Миюсова Наталия Ивановна
Восприемники сельский обыватель Александр Львов Миюсов и сельско-обывательская жена Марфа Иванова Шмакова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миюсова Анна Стефанова
Мать ребёнка: Миюсова Екатерина Василиева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно