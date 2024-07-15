Лоренц Рейнгольд Рейнгольдович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1847
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Домбровская (Лоренц) Елена Рейнгольдовна
Мать ребёнка: Бурманович (Руне) Юлия Леонтьевна
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Вержбицкая Антонина Генриетта Рейнгольдовна
Мать ребёнка: Бурманович (Руне) Юлия Леонтьевна
Смерть
1847