Лоренц Рейнгольд Рейнгольдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоренц Рейнгольд Рейнгольдович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурманович (Руне) Юлия Леонтьевна

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Домбровская (Лоренц) Елена Рейнгольдовна

Мать ребёнка: Бурманович (Руне) Юлия Леонтьевна

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Вержбицкая Антонина Генриетта Рейнгольдовна

Мать ребёнка: Бурманович (Руне) Юлия Леонтьевна

Смерть
1847

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