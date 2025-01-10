Утегенов Равшанбек Нурбекович
мужской, родился 20.12.1956, г. Заамин (узб. Zomin/Зомин), Джизакской области, Узбекистан
умер 01.01.2003, г. Иваново
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Место
Комментарий
Рождение
20.12.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Заамин (узб. Zomin/Зомин), Джизакской области, Узбекистан
Бракосочетание
1980
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.11.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
21.06.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Шуя, Шуя, Ивановская область
Развод
?.04.1991
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
01.01.2003
г. Иваново
Похороны
Неизвестно
г. Иваново (Ново-Талицкое кладбище)