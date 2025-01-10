Утегенов Равшанбек Нурбекович 20.12.1956 — найти родственников по фамилии на Familio

Утегенов Равшанбек Нурбекович

Автор
ТФ
Фролова Т.

мужской, родился 20.12.1956, г. Заамин (узб. Zomin/Зомин), Джизакской области, Узбекистан

умер 01.01.2003, г. Иваново

Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Заамин (узб. Zomin/Зомин), Джизакской области, Узбекистан

Бракосочетание
1980

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.11.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шуя, Шуя, Ивановская область

Рождение ребёнка
21.06.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шуя, Шуя, Ивановская область

Развод
?.04.1991

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
01.01.2003
г. Иваново

Причина смерти: Врожденная аневризма сердца

Похороны
Неизвестно
г. Иваново (Ново-Талицкое кладбище)

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