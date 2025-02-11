Екатерина Иванова
женский, родилась 1856, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецИван Трофимов1824 г.р.
МатьНадежда Петрова1825 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Иван Трофимов
Мать: Надежда Петрова
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно