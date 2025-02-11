Екатерина Иванова 1856 — найти родственников по фамилии на Familio

Екатерина Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1856, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Иван Трофимов1824 г.р.
Мать
Надежда Петрова1825 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Иван Трофимов

Мать: Надежда Петрова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

46

Смерть
Неизвестно

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