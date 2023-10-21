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Каменева Фаина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1958

Пол

Женский

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Каменев Василий Егорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1978

Сын: Гушаков Виталий Викторович

Отец ребёнка: Гушаков Виктор

Рождение ребёнка
12.06.1988

Сын: Цьомкал Глеб Юрьевич

Отец ребёнка: Цьомкал Юрий Петрович

Южно-Курильск, Южно-Курильский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
25.11.1989

Дочь: Цьомкал Нина Юрьевна

Отец ребёнка: Цьомкал Юрий Петрович

Рождение ребёнка
13.12.1993

Сын: Цьомкал Юрий Юрьевич

Отец ребёнка: Цьомкал Юрий Петрович

Южно-Курильск, Южно-Курильский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
16.04.1997

Сын: Цьомкал Валентин Юрьевич

Отец ребёнка: Цьомкал Юрий Петрович

Рождение ребёнка
10.03.1999

Дочь: Цьомкал Тамара Юрьевна

Отец ребёнка: Цьомкал Юрий Петрович

Южно-Курильск, Южно-Курильский, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цьомкал Юрий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гушаков Виктор

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