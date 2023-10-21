Каменева Фаина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1958
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец: Каменев Василий Егорович
Рождение ребёнка
1978
Сын: Гушаков Виталий Викторович
Отец ребёнка: Гушаков Виктор
Рождение ребёнка
12.06.1988
Сын: Цьомкал Глеб Юрьевич
Отец ребёнка: Цьомкал Юрий Петрович
Рождение ребёнка
25.11.1989
Дочь: Цьомкал Нина Юрьевна
Отец ребёнка: Цьомкал Юрий Петрович
Рождение ребёнка
13.12.1993
Сын: Цьомкал Юрий Юрьевич
Отец ребёнка: Цьомкал Юрий Петрович
Рождение ребёнка
16.04.1997
Отец ребёнка: Цьомкал Юрий Петрович
Рождение ребёнка
10.03.1999
Дочь: Цьомкал Тамара Юрьевна
Отец ребёнка: Цьомкал Юрий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гушаков Виктор