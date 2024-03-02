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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1961 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: (Миненко) Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор

Мать ребёнка: (Миненко) Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: (Миненко) Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Миненко) Ирина

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