Бацелев Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бацелев Валентин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бацелева Ольга Валентиновна

Мать ребёнка: Бацелева Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бацелев Михаил Валентинович

Мать ребёнка: Бацелева Татьяна Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бацелева Татьяна Анатольевна

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