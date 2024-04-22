Елизарова (Старкова) Лидия Анатольевна
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Рождение ребёнка
10.12.1949
Сын: Елизаров Валентин Константинович
Отец ребёнка: Елизаров Константин Васильевич
Рождение ребёнка
16.05.1952
Сын: Елизаров Виктор Константинович
Отец ребёнка: Елизаров Константин Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно