Елизарова (Старкова) Лидия Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизарова (Старкова) Лидия Анатольевна

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Место рождения

Прохорово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Старков Анатолий Александрович

Мать: Старкова Софья Павловна

Прохорово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.12.1949

Сын: Елизаров Валентин Константинович

Отец ребёнка: Елизаров Константин Васильевич

Рождение ребёнка
16.05.1952

Сын: Елизаров Виктор Константинович

Отец ребёнка: Елизаров Константин Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елизаров Константин Васильевич

Смерть
Неизвестно
Прохорово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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