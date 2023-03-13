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Денисовъ Семенъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Денисовъ Тимофей

Мать: Денисова Александра

Рождение ребёнка
1904

Сын: Денисовъ Петръ

Мать ребёнка: Денисова Анна Константинова

Рождение ребёнка
26.06.1911

Дочь: Денисова Марфа

Мать ребёнка: Денисова Анна Константинова

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова Анна Константинова

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