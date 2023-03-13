Денисовъ Семенъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Денисовъ Тимофей
Мать: Денисова Александра
Рождение ребёнка
1904
Сын: Денисовъ Петръ
Мать ребёнка: Денисова Анна Константинова
Рождение ребёнка
26.06.1911
Дочь: Денисова Марфа
Мать ребёнка: Денисова Анна Константинова
Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно