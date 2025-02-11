Офтаев Антон Михайлов 28.07.1876 — найти родственников по фамилии на Familio

Офтаев Антон Михайлов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 28.07.1876, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умер 07.08.1876, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Отец
Офтаев Михаил Михайлович1844 г.р.
Мать
Офтаева Пелагея НикитичнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1876

Отец: Офтаев Михаил Михайлович

Мать: Офтаева Пелагея Никитична

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Крещение
31.07.1876
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
07.08.1876
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

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