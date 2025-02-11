Офтаев Антон Михайлов
мужской, родился 28.07.1876, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умер 07.08.1876, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
ОтецОфтаев Михаил Михайлович1844 г.р.
МатьОфтаева Пелагея НикитичнаНеизвестно г.р.
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Рождение
28.07.1876
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Крещение
31.07.1876
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
07.08.1876
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния