Ларяева Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларяева Екатерина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901 ст.

Дата смерти

После 1936

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901 ст.

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1922

Дочь: Лёвина Надежда Петровна

Отец ребёнка: Ларяев Пётр Захарович

Рождение ребёнка
08.06.1925

Дочь: Овсянникова Мария Петровна

Отец ребёнка: Ларяев Пётр Захарович

Рождение ребёнка
28.11.1929

Дочь: Ларяева Анна Петровна

Отец ребёнка: Ларяев Пётр Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларяев Пётр Захарович

Смерть
После 1936
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