Ларяева Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901 ст.
Дата смертиПосле 1936
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901 ст.
Отец: Григорий
Рождение ребёнка
30.08.1922
Дочь: Лёвина Надежда Петровна
Отец ребёнка: Ларяев Пётр Захарович
Рождение ребёнка
08.06.1925
Дочь: Овсянникова Мария Петровна
Отец ребёнка: Ларяев Пётр Захарович
Рождение ребёнка
28.11.1929
Дочь: Ларяева Анна Петровна
Отец ребёнка: Ларяев Пётр Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1936