(Зубарева) Пелагея Федоровна 08.10.1865 — найти родственников по фамилии на Familio

(Зубарева) Пелагея Федоровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 08.10.1865, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 12.07.1866, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Зубарев Федор Степанович1823 г.р.
Мать
Зубарева-Никашкина (Вдова Из Нов. Пичаура) Евдокия Тимофеевна1828 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1865

Отец: Зубарев Федор Степанович

Мать: Зубарева-Никашкина (Вдова Из Нов. Пичаура) Евдокия Тимофеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
12.07.1866
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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