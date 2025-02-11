(Зубарева) Пелагея Федоровна
женский, родилась 08.10.1865, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 12.07.1866, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЗубарев Федор Степанович1823 г.р.
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Рождение
08.10.1865
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
12.07.1866
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область