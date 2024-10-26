Родион Иванович 1774 — найти родственников по фамилии на Familio
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Родион Иванович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Иван Егорович

Мать: Матрона Васильевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Матрена Родионовна

Мать ребёнка: Пелагея Васильевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1798

Сын: Степан Родионович

Мать ребёнка: Пелагея Васильевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.12.1799 ст.

Дочь: Ульяна Родионовна

Мать ребёнка: Пелагея Васильевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1802

Сын: Спиридон Родионович

Мать ребёнка: Пелагея Васильевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1805

Сын: Филипп Родионович

Мать ребёнка: Пелагея Васильевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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