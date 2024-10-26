Родион Иванович
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Иван Егорович
Мать: Матрона Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Матрена Родионовна
Мать ребёнка: Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Степан Родионович
Мать ребёнка: Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
16.12.1799 ст.
Дочь: Ульяна Родионовна
Мать ребёнка: Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1802
Сын: Спиридон Родионович
Мать ребёнка: Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Филипп Родионович
Мать ребёнка: Пелагея Васильевна
Смерть
Неизвестно