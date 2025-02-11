Морозова Анастасия Григорьевна Лазарева
женский, родилась 1862, Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния
умерла Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецЛазарев Григорий МихайловичНеизвестно г.р.
Супруги
Морозов Иван Степанович1859 г.р.
Дети
Морозов Иван Иванович1880 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Лазарев Григорий Михайлович
Мать: ?
Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
07.10.1879
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Морозов Иван Степанович
Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно