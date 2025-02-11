Морозова Анастасия Григорьевна Лазарева 1862 — найти родственников по фамилии на Familio

Морозова Анастасия Григорьевна Лазарева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1862, Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния

умерла Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Лазарев Григорий МихайловичНеизвестно г.р.
Супруги
Морозов Иван Степанович1859 г.р.
Дети
Морозов Иван Иванович1880 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Лазарев Григорий Михайлович

Мать: ?

Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Бракосочетание
07.10.1879

Муж: Морозов Иван Степанович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1880

Сын: Морозов Иван Иванович

Отец ребёнка: Морозов Иван Степанович

Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Смерть
Неизвестно

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