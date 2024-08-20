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Панарин Платон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1834

Отец: Панарин Иван Архипов

Мать: Панарина Тихонова (Тихонова/Арбатских) Акулина Климонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панарина (Емотина) Агафья (Аграфрена) Логвиновна

Рождение ребёнка
20.06.1857

Сын: Панарин Андрей Платонович

Мать ребёнка: Панарина (Емотина) Агафья (Аграфрена) Логвиновна

Рождение ребёнка
11.07.1859

Сын: Панарин Андрей Платонович

Мать ребёнка: Панарина (Емотина) Агафья (Аграфрена) Логвиновна

Рождение ребёнка
05.07.1862

Дочь: Саблина (Панарина) Ольга Платоновна

Мать ребёнка: Панарина (Емотина) Агафья (Аграфрена) Логвиновна

Рождение ребёнка
11.08.1866

Сын: Панарин Андрей Платонович

Мать ребёнка: Панарина (Емотина) Агафья (Аграфрена) Логвиновна

Рождение ребёнка
15.02.1868

Дочь: (Панарина) Евдокия Платоновна

Мать ребёнка: Панарина (Емотина) Агафья (Аграфрена) Логвиновна

Смерть
Неизвестно

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