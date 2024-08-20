Панарин Платон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1834
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1857
Рождение ребёнка
11.07.1859
Рождение ребёнка
05.07.1862
Рождение ребёнка
11.08.1866
Рождение ребёнка
15.02.1868
Дочь: (Панарина) Евдокия Платоновна
Мать ребёнка: Панарина (Емотина) Агафья (Аграфрена) Логвиновна
Смерть
Неизвестно