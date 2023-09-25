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Бардеев Петр Николаевич

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Место рождения

Клюшниково, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

02.07.1924

Дата смерти

25.12.1986

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1924

Отец: Бардеев Николай Алексеевич

Мать: не указана

Клюшниково, Дмитровский, Московская область
Смерть
25.12.1986
Куликово, Дмитровский, Московская область
https://rgis.mosreg.ru/v3/#/burial/602972290 Кладбище: Куликовское Адрес кладбища: Московская область, Дмитровский городской округ, село Куликово, территория мест захоронения, земельный участок 1,тер... Показать все

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