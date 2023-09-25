Бардеев Петр Николаевич
Место рождения
Дата рождения02.07.1924
Дата смерти25.12.1986
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1924
Отец: Бардеев Николай Алексеевич
Мать: не указана
Смерть
25.12.1986
Куликово, Дмитровский, Московская область
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