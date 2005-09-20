Саффиулина (Петрова) Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1927
Дата смерти20.09.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.10.1954
Дочь: Афанасьева Татьяна Хакимовна
Отец ребёнка: Саффиулин Хаким Карымович
Рождение ребёнка
19.02.1957
Сын: Сафиуллин Федор Хакимович
Отец ребёнка: Саффиулин Хаким Карымович
Рождение ребёнка
26.09.1958
Дочь: Модина Наталья Хакимовна
Отец ребёнка: Саффиулин Хаким Карымович
Смерть
20.09.2005