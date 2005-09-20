Саффиулина (Петрова) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саффиулина (Петрова) Екатерина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1927

Дата смерти

20.09.2005

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саффиулин Хаким Карымович

Рождение ребёнка
03.10.1954

Дочь: Афанасьева Татьяна Хакимовна

Отец ребёнка: Саффиулин Хаким Карымович

Рождение ребёнка
19.02.1957

Сын: Сафиуллин Федор Хакимович

Отец ребёнка: Саффиулин Хаким Карымович

Рождение ребёнка
26.09.1958

Дочь: Модина Наталья Хакимовна

Отец ребёнка: Саффиулин Хаким Карымович

Смерть
20.09.2005

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